Ephémères coéquipiers, et jamais victorieux ensemble, sous la vareuse "Blauw en Zwart" lors de la saison 2024-25, Christos Tzolis et Antonio Nusa pourraient se retrouver sous la vareuse rouge d'Arsenal. Désormais coéquipier de Maarten Vandevoordt au RB Leipzig, l'ailier norvégien ne cesse de séduire en Bundesliga et attire l'attention du champion d'Angleterre.

Selon le spécialiste des transferts Ekrem Konur, Antonio Nusa serait la cible prioritaire d’Arsenal pour renforcer le flanc gauche de son attaque. L’ailier norvégien de 21 ans, qui évolue au RB Leipzig, aurait été observé en direct à au moins trois reprises cette saison par les recruteurs du club londonien. Ses prestations auraient particulièrement retenu leur attention.

Toutes compétitions confondues, Antonio Nusa affiche déjà un bilan de sept buts et huit passes décisives cette saison. Ses performances lui permettraient de devancer d’autres pistes étudiées par Arsenal, comme celle menant à Kevin Schade, l’ailier de Brentford.

Un départ cet hiver semble exclu

Arsenal souhaiterait attirer le Norvégien dès le mercato hivernal, mais Leipzig n’aurait aucune intention de le laisser partir en cours de saison. Le joueur est lié au club allemand jusqu’à l’été 2029, ce qui place les dirigeants du club de l'ancienne Allemagne de l'Est en position de force dans les négociations.

D’après Ekrem Konur, le RB Leipzig pourrait réclamer près de 80 millions d’euros pour son ailier. Une somme qui représenterait presque le double de sa valeur marchande actuelle, estimée à 45 millions d’euros par Transfermarkt.

Un transfert dès janvier semble donc très improbable. Antonio Nusa peut toutefois espérer franchir un nouveau cap et rejoindre l’un des plus grands clubs européens. À l’été 2024, il avait quitté le Club Bruges pour Leipzig contre environ 21 millions d’euros.





🚨 #Arsenal Arsenal have made RB Leipzig's 21-year-old Norwegian winger Antonio Nusa their clear top choice to reinforce the left flank in the January transfer window! ⭐ Ranked well ahead of fellow targets such as Kevin Schade—and scouted in person by the Gunners at least three times this season—Nusa has dazzled with 7 goals and 8 assists across 16 appearances in all competitions. 💰 Tied down until June 2029 with no release clause, Leipzig are reluctant to sell mid-season and are in a strong position to demand around €80m (£67m) for the winger. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 21, 2026

Retrouvailles et concurrence avec Tzolis ?

A l'Emirates Stadium, Antonio Nusa pourrait avoir une vieille connaissance à lui comme concurrent : Christos Tzolis. En effet, les deux hommes portaient la vareuse brugeoise lors de la saison 2024-25, même si ce ne fut ue pour quelques matchs. Tzolis, qui venait d'arriver de Düsseldorf, avait disputé 41 matchs, marqué à 10 reprises et délivré 8 assists. Nusa n'avait joué que 4 petits matchs pour le Club avant de filer pour 21 millions à Leipzig. Des retrouvailles à Arsenal serait l'occasion d'apprendre à finalement mieux se connâitre.

Les deux joueurs avaient été titulaires de concert lors de la Supercoupe perdue contre l'Union. Ils ont aussi été alignés d'entrée lors du partage contre Malines puis avec l'un comme titulaire, l'autre comme remplaçant lors de revers contre le Standard et Genk. A Arsenal, il serait bon qu'ils apprennent à gagner ensemble...