La Gantoise s'est inclinée sur la pelouse du SK Beveren. Rik de Mil s'est montré sévère envers ses joueurs et est également revenu sur le but encaissé, alors que les joueurs sont restés trop longtemps focalisés sur une phase précédente. Mais ce but aurait-il dû être accordé ?

L'arbitrage a-t-il commis une erreur ? Sur le corner qui a précédé le but de Beveren, le ballon ne semblait en effet pas avoir entièrement franchi la ligne. La VAR n'est pas intervenue et a laissé le corner être tiré, ce qui a finalement mené au 1-0.

Rik De Mil est revenu sur cette phase dans son analyse auprès de Sporza après le match, mais il s'est surtout montré sévère envers ses propres joueurs. Dans cette action, ils sont restés trop longtemps focalisés sur la question de savoir si le corner devait ou non être accordé, au lieu de rester concentrés sur le match.

Rik De Mil sévère envers ses propres joueurs

"Dans une première mi-temps équilibrée, nous avons eu les plus grosses occasions et nous devons alors marquer au moins une fois. Sur cette occasion de Vergara, le ballon doit être cadré. En seconde période, Beveren a pris l'initiative, puis ce carton rouge est tombé. À ce moment-là, j'ai regretté le manque de qualité et de personnalité chez nous", a déclaré De Mil.

👀 | De KAA Gent-fans zijn boos nadat SK Beveren een corner kreeg voor deze actie. Niet veel later scoorde SK Beveren de 1-0. 😬🔎 #SKBGNT https://t.co/uTWqO29wCk — DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2026

"Nous encaissons ce but beaucoup trop facilement, ce n'est pas possible à ce niveau. Ensuite, nous avons commencé à forcer au lieu de chercher patiemment des ouvertures. Nous avions aussi moins d'instinct de tueur aujourd'hui. Quand on additionne tout cela, on obtient ce genre de match. Nous n'avons pas suffisamment montré que nous le voulions vraiment."



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"Nous avons eu assez d'occasions pour marquer, mais nous ne les avons pas concrétisées. Nous devons continuer à travailler très dur là-dessus. C'est pour moi la première vraie déception de la saison. Nous ne devons pas oublier toutes les bonnes choses, mais nous devons être sévères dans l'analyse et réagir".