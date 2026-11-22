Ce week-end, Emilio Ferrera est revenu à Seraing en tant qu'entraîneur du Patro Eisden. Les installations des Métallos ne semblent pas lui avoir manqué.

L'histoire retiendra que c'est Emilio Ferrera qui avait fait remonter Seraing en première division lors de la saison 2020/2021. Mais il n'avait pas accompagné l'équipe à l'échelon supérieur, préférant faire un pas de côté.

En cause, les difficultés structurelles auxquelles devait faire face le club, notamment la qualité des terrains d'entraînement. Cinq ans plus tard, Ferrera est revenu au Pairay dans la peau du coach visiteur.

Des circonstances difficiles

Son équipe du Patro Eisden n'a pu y décrocher mieux qu'un partage. "Selon les circonstances, c'est un bon point. Ce terrain était impraticable, donc chapeau à mes joueurs et à ceux de Seraing d'avoir essayé de jouer au football", explique Ferrera dans Het Belang van Limburg.

Et ce n'est pas tout : "Avant le match, l'arbitre est déjà venu nous dire qu'il n'y avait pas de caméra pour filmer les actions dans le rectangle. Selon nous, il y avait hors-jeu sur leur but, mais il ne pouvait utiliser que l'image TV".



Un point qui n'arrange finalement aucune des deux formations : le Patro restera quoi qu'il arrive à bonne distance du top 4, tandis que Seraing n'est qu'à deux unités de la dernière place détenue par les RSCA Futures.