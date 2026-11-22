Le régime fiscal favorable accordé aux footballeurs de haut niveau est à nouveau dans le viseur lors des négociations budgétaires fédérales. Les vice-Premiers ministres Maxime Prévot et Frank Vandenbroucke souhaitent que les joueurs professionnels contribuent davantage à la sécurité sociale. Selon eux, cela pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année.

Prévot évoque une recette potentielle de 70 millions d’euros par an. Vandenbroucke estime les recettes issues des cotisations sociales à environ 100 millions d’euros, auxquelles s’ajouteraient encore plusieurs dizaines de millions d’avantages fiscaux pour les clubs.

Faut-il modifier le régime favorable pour les footballeurs ?

Ce régime avait été instauré à l’époque afin de protéger les sportifs ayant une carrière courte et un risque plus élevé de blessures. Selon Prévot, la proposition est bloquée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui est également président des Francs Borains.

Selon les calculs de Vandenbroucke, le coût annuel s’élève à 253 millions d’euros. Parmi ceux-ci, 103 millions proviennent d’avantages liés à l’ONSS, tandis que le reste découle de l’exonération de versement du précompte professionnel.

La politique de Saint-Nicolas doit cesser selon Frank Vandenbroucke

Dans toutes les interviews qu’il a accordées cette semaine, Frank Vandenbroucke a évoqué une politique de Saint-Nicolas qui doit prendre fin. Il a également pointé du doigt les propriétaires de clubs, riches et puissants selon lui. Marc Coucke, propriétaire du RSC Anderlecht, a donc tenu à réagir dans Happy Hour, une émission de VTM.

"What the fuck ? Parlons donc du budget ? Cela concerne énormément tout le monde. Avec le sport de haut niveau — y compris le cyclisme —, nous avons eu le privilège de permettre aux sportifs de conserver davantage. Je suis reconnaissant pour ce privilège. S’ils disent que ce n’est plus possible en ces temps-ci, je pourrais le comprendre. Mais tout le sport de haut niveau va fortement chuter, car les meilleurs ne viendront plus en Belgique", prévient-il.





"Mais il faut alors examiner toutes les vaches sacrées. Les politiques sont une nouvelle fois parvenus à monter les gens les uns contre les autres. L’État coûte trop cher et est trop complexe. C’est toujours la faute des grands joueurs, des fonctionnaires, des pensionnés, des malades, des riches... Tout cela est faux. Ils ne veulent pas s’attaquer aux véritables vaches sacrées. Il faut être plus efficace", déplore le président anderlechtois en guise de conclusion.