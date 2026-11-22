Thomas Meunier fait la connaissance de Jules Ahoka depuis cet été. Le milieu de terrain congolais a rejoint Sunderland contre 10 millions d'euros avant même de pouvoir vraiment percer en équipe A à l'Antwerp, et impressionne l'Angleterre depuis.

C'est un transfert qui était presque passé inaperçu au sud du pays : celui de Jules Ahoka (20 ans), jeune talent de l'Antwerp, vers l'AFC Sunderland contre 10 millions d'euros. Car Ahoka n'avait pas vraiment eu le temps de se faire connaître en Belgique : il ne comptait que 4 matchs en équipe A avec le Great Old au moment de partir pour l'Angleterre.

Après une période d'adaptation bien normale, Ahoka a pourtant rapidement intégré le groupe des Black Cats, jusqu'à être titulaire à trois reprises en Europa League, et depuis deux matchs en Premier League. Avec succès, puisque l'international congolais a impressionné lors du match face à Aston Villa récemment.

Jules Ahoka 🤝 Sergio Busquets Thomas Meunier with the biggest compliment 😂 https://t.co/HU9AIvAcLz — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 21, 2026

Thomas Meunier, son nouveau coéquipier, est épaté par les progrès de l'ex-Anversois. "Jules, il y a 6 mois, il était en Belgique et jouait pour l'Antwerp et maintenant, c'est un p*tain de Busquets", lance le Diable Rouge, yeux écarquillés, faisant référence à l'ancienne sentinelle légendaire du FC Barcelone, Sergio Busquets, référence à son poste.

"Très honnêtement, il est incroyable, et si jeune. Pardon pour mon vocabulaire", lance ensuite Meunier. Une spontanéité qui a beaucoup fait rire l'intervieweur.





Au moment de partir pour l'Angleterre, Jules Ahoka n'était estimé qu'à 300.000 euros sur Transfermarkt ; l'Antwerp savait cependant que son jeune milieu de terrain congolais avait un énorme potentiel. Sunderland ne regrette certainement pas les 10 millions dépensés, et sait que le prix de revente sera encore largement supérieur...