Westerlo s'est incliné au Cercle de Bruges, où Issame Charaï a été forcé de constater un problème qu'il espère bien régler à l'avenir.

Westerlo trop passif au Jan Breydel

Westerlo est totalement passé à côté de son match, et Issame Charai l'a bien vu. "Nous étions bien trop passifs dans les duels", reconnaît-il avec honnêteté dans le Nieuwsblad.

"Le Cercle est une équipe physique qui cherche souvent le duel, et notre réaction était bien trop molle", continue l'entraîneur du KVC Westerlo. Non seulement dans les premiers duels, mais aussi en récupération de balle, estime-t-il.

"Nous avions pourtant bien insisté là-dessus en préparant le match. Être solides dans les duels, rester tranchants jusqu'en fin de rencontre. Et aujourd'hui, nous étions trop courts dans ce domaine", conclut Charaï

"Beaucoup de ballons autour des seize mètres n'étaient pas bien dégagés et malheureusement , une de ces occasions à fini par coûter cher. Nous avons mal géré le match aujourd'hui".

Haspolat pas encore au top

Doğucan Haspolat, le capitaine, cherche également encore ses marques dans l'entrejeu campinois. "À terme, avec son physique, il devra amener plus d'impact dans le milieu de terrain", reconnaît son coach.





Cette troisième défaite d'affilée laisse Westerlo loin de sa forme de début de saison. Le prochain match, face à La Louvière, devra relancer la dynamique des Campinois ...