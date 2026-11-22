Vincent Euvrard était logiquement satisfait après la victoire du Standard sur la pelouse de Lommel, dimanche. Le T1 des Rouches n'a toutefois pas caché sa frustration après la carte rouge très évitable reçue par Ibrahim Karamoko dans le temps additionnel.

Vincent Euvrard avait le sourire, en conférence de presse, après la victoire du Standard sur la pelouse de Lommel, ce dimanche. "Je suis très satisfait", a souri le T1 des Rouches, conscient que l'historique ne plaidait pas en faveur de ses joueurs.

"Quand tu sais que le Standard n'avait jamais réussi à gagner ici dans son histoire et que des équipes comme Bruges et Gand, qui a même perdu, ont eu très difficile... La victoire et le fait d'enchaîner une deuxième victoire de rang, c'est bien. Mais c'est surtout la manière, notamment en deuxième période avec une domination totale. Gagner ici est déjà difficile, le faire avec la domination qu'on a eue l'est encore plus."

Une domination presque totale en deuxième période

"En première période, on a bien commencé et on a marqué sur notre première occasion, ce qui était important. On a ensuite perdu un peu de contrôle pendant le deuxième quart d'heure. Mais pour revenir à la seconde période, la seule chose que l'on peut se reprocher, c'est que ça ne soit pas 0-3 ou 0-4, ce qui aurait dû être le cas au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créées."

Ce que le Standard peut se reprocher, aussi, c'est d'avoir rendu un infime espoir à Lommel dans les dernières minutes d'une rencontre qui aurait dû être terminée depuis bien longtemps. Après avoir concédé un penalty et reçu un carton rouge, Ibrahim Karamoko a eu quelque peu les oreilles qui sifflent.

Vincent Euvrard frustré par l'exclusion de Karamoko

"Une perte de balle, on laisse s'échapper Konadu. Et là, on doit le laisser aller sur le gardien. L'embêter au maximum, mais sans prendre de carte rouge, car il s'agit maintenant d'une triple punition : penalty, carte rouge et probablement une suspension la semaine prochaine. Je sors de ce match avec un léger goût amer à cause de cette dernière action, car on doit gagner 0-3 ou 0-4 et, au lieu de ça, on se retrouve en difficulté dans les dernières minutes", a conclu le T1 des Rouches, qui avait déjà commenté cette phase quelques minutes plus tôt au micro de DAZN.



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"On ne peut jamais se retrouver avec cette carte rouge. Tu dois laisser une chance à ton gardien de gagner le face-à-face. Et s'il marque quand même, c'est 1-2, mais tu restes à onze contre onze. C'est une exclusion très frustrante, parce qu'elle n'est pas nécessaire. On a encore parlé de l'Espagne-Angleterre de la semaine dernière, où Anderson commet aussi une telle erreur. Il faut gêner l'attaquant au maximum, mais jamais se punir de cette manière. Parfois, en tant que défenseur, tu paniques un peu et tu essayes d'aider, mais tu n'aides finalement pas du tout."