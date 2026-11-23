La défaite à Anderlecht (1-0) a laissé un goût amer à Oud-Heverlee Louvain. En cause, le penalty controversé accordé aux Mauves après la main d'Ewoud Pletinckx. Jay Schoffner, l'entraîneur intérimaire des Louvanistes, n'a pas compris la décision de l'arbitre ni le rôle de la VAR sur cette phase.

"Je suis très déçu par cette défaite. De nos jours, il est difficile de savoir ce qui constitue une main et ce qui n'en est pas une", a réagi Jay Schoffner après la rencontre. L'entraîneur intérimaire d'Oud-Heverlee Louvain estime que le contact du ballon avec le bras de Bentayeb, juste avant l'intervention de Pletinckx, a été ignoré dans l'analyse de la phase.

Louvain ne comprend pas la décision de l'arbitre

"Nous avons parlé au quatrième arbitre pour revoir la phase. Nous n'arrêtions pas de lui dire qu'il devait regarder la main de Bentayeb", a expliqué Schoffner. Le coach louvaniste s'interroge aussi sur le point de contact lors de l'intervention de son défenseur. "Sur les images derrière le but, on aurait dit que c'était l'épaule avec laquelle Ewoud a sorti le ballon du but."

"Si Ewoud ne bloque pas le ballon et laisse simplement Bentayeb marquer, il n'y a ni penalty ni but. Bentayeb, le ballon n'a pas touché son corps, mais directement son bras. Pourquoi ne faut-il pas regarder cela ?", a poursuivi l'entraîneur intérimaire.

Schoffner retient aussi la première période de Louvain

Au-delà de la frustration liée à l'arbitrage, Schoffner a salué la première période de son équipe. Selon lui, le pressing louvaniste a posé des problèmes à Anderlecht et les visiteurs se sont créé trois ou quatre bonnes occasions avant la pause.

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Louvain a davantage souffert dans le dernier quart d'heure. Schoffner a tout de même souligné le courage de ses joueurs, qui ont continué à se battre et à bloquer les tentatives anderlechtoises. Avant de revenir sur l'arbitrage dans une dernière remarque. "J'espère qu'ils ne désavantagent pas les petits clubs."