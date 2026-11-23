Loin du championnat belge, João Klauss est devenu un acteur majeur de MLS. Mais son contrat n'y a pas été renouvelé.

En Belgique, João Klauss s'était mis en évidence par son jusqu'au-boutisme en pointe de l'attaque du Standard (9 buts et 10 assists en 47 matchs sous les ordres de Mbaye Leye et Luka Elsner). On l'avait ensuite un peu moins vu du côté de Saint-Trond.

En 2022, Hoffenheim, son club propriétaire, l'a définitivement cédé en MLS, à Saint-Louis, pour plus de trois millions d'euros. Un investissement rapidement rentabilisé. Klauss est devenu une petite attraction de l'autre côté de l'Atlantique, plantant 27 buts en 85 matchs pour St. Louis.

João Klauss, valeur sûre de la MLS

L'hiver dernier, son nouveau statut lui a ouvert les portes d'un transfert prestigieux au Los Angeles Galaxy. Mais on ne peut pas dire que le Brésilien ait été impressionné.

Cette saison, il en est déjà à 10 buts en 16 matchs de MLS (en plus d'un but et deux assists en Ligue des Champions de la CONCACAF). Un bilan qui serait bien supérieur encore s'il n'avait pas été blessé au pied pendant pas moins de cinq mois.

Dans une situation incertaine

Depuis, il s'est immédiatement réimposé en pointe, aux côtés de Marco Reus et Joseph Paintsil. Mais la saison de MLS est désormais terminée, et le contrat de Klauss arrive d'ailleurs à expiration.





Le club a d'ailleurs communiqué à ce sujet : son bail (valable jusqu'au 31 décembre) ne sera pas prolongé. Mais des négociations sont annoncées pour évoquer de tout de même revenir la saison prochaine. D'autres écuries tenteront toutefois certainement d'y ajouter leur grain de sel.