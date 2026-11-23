Ludwig Augustinsson dispute sa quatrième saison à Anderlecht et son contrat expire l'été prochain. Le latéral gauche laisse la porte ouverte à une prolongation chez les Mauves et envisage aussi un retour dans sa Suède natale.

En fin de contrat au terme de la saison, Ludwig Augustinsson n'a encore entamé aucune discussion avec Anderlecht au sujet d'une prolongation. Le latéral gauche de 32 ans l'a expliqué lors d'un entretien avec le média suédois Fotbollsmorgon.

Pas encore de discussions avec Anderlecht

"Mon agent et moi n'avons pas encore parlé avec Anderlecht. L'attention est entièrement portée sur les matches, qui se jouent tous les trois jours. Nous n'en sommes donc pas encore là", explique Augustinsson.

Le Suédois laisse la porte ouverte à une prolongation à Bruxelles. Il souhaite évoluer au plus haut niveau le plus longtemps possible, mais envisage aussi un retour dans son pays natal.

Un retour en Suède reste possible

"L'Allsvenskan est une alternative, oui. Lorsque mon contrat expirera l'été prochain, nous verrons bien. Je ne ferme aucune porte. J'aime le football suédois", affirme-t-il. L'été dernier, Augustinsson avait notamment apprécié l'ambiance du match européen face à Hammarby.

Révélé à Brommapojkarna, le défenseur a ensuite évolué à l'IFK Göteborg et conserve des liens personnels avec l'AIK et Hammarby. "Toutes les portes sont ouvertes. Je ne suis pas vraiment lié à un seul club, sauf à BP. Nous verrons si quelqu'un aura besoin d'un latéral gauche à l'avenir", conclut-il.





Passé par le FC Copenhague, le Werder Brême, Séville et Aston Villa, Augustinsson dispute sa quatrième saison chez les Mauves. Arrivé libre en provenance de Séville après une saison en prêt, le Suédois pourrait repartir sans indemnité l'été prochain si les deux parties ne s'entendent pas sur une prolongation. Sa valeur marchande est estimée à 1,5 million d'euros par Transfermarkt.

Un joueur important pour Vitor Bruno

La question de son avenir compte sur le plan sportif. Vitor Bruno a titularisé Augustinsson lors de onze des douze matchs de championnat cette saison. Le latéral gauche joue également en Coupe de Belgique et en Coupe d'Europe.

L'international suédois, qui avait joué contre l'Azerbaïdjan fin septembre, n'a pas été repris en sélection lors de la trêve de novembre. À 32 ans, Augustinsson ne représente plus un pari d'avenir pour Anderlecht et ses perspectives de revente sont limitées. Il reste toutefois un joueur sur lequel Vitor Bruno peut compter, à l'heure où l'entraîneur a besoin de toutes ses forces pour faire gagner les Mauves.