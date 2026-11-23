Le Club de Bruges s'apprête à vivre une grande soirée de Ligue des champions ce mercredi face à Liverpool, au stade Jan Breydel. Une affiche que Marc Degryse attend avec impatience.

"Pour moi, c'est le plus grand match de Ligue des champions disputé au stade Jan Breydel ces dernières années", a déclaré Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws. L'ancien Diable Rouge fait notamment référence aux finales européennes disputées contre Liverpool en 1976 et 1978. "C'est le Liverpool Football Club, c'est l'histoire du Club de Bruges."

Sur le plan sportif, Marc Degryse s'attend à une rencontre difficile, mais pas impossible à gagner : "Une équipe capable d'aller gagner sur la pelouse de l'Inter ne doit pas avoir peur de Liverpool. Et encore moins dans son propre stade Jan Breydel." Il rappelle que les deux équipes comptent neuf points après quatre rencontres de Ligue des champions, avec une différence de buts de +4.

C'est surtout la fragilité défensive des Reds qui donne confiance à Marc Degryse : "Liverpool n'arrive pas à garder ses cages inviolées. Ils ont perdu 3-2 contre Fenerbahçe et ont également encaissé plusieurs buts contre Villarreal et le LASK Linz. Si ces équipes sont capables de marquer trois fois contre Liverpool, le Club de Bruges doit aussi pouvoir le faire."

Marc Degryse s'attend à un match spectaculaire

"Cela ne me surprendrait pas qu'il y ait cinq ou six buts mercredi soir." Il met toutefois en garde contre les qualités de Liverpool, notamment son solide milieu de terrain composé de Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister et Florian Wirtz. L'Allemand l'impressionne particulièrement.

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Quel que soit le résultat, Marc Degryse s'attend à une ambiance exceptionnelle à Bruges. "Le stade Jan Breydel va vibrer du début à la fin." Selon lui, même les affiches contre le Real Madrid, Manchester City ou Barcelone ne peuvent rivaliser.