L'Ajax pourrait avoir payé cher sa large victoire contre l'ADO La Haye (3-0). Jorthy Mokio a été contraint de quitter la pelouse sur blessure en fin de rencontre. L'international congolais de 18 ans avait pourtant inscrit un but un peu plus tôt dans le match.

Jorthy Mokio a été victime d'un violent contact avec Sekou Sylla à la 80e minute et n'a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Comme l'Ajax avait déjà effectué ses cinq changements, les Amstellodamois ont été contraints de terminer le match à dix.

Míchel Sánchez craint une blessure sérieuse pour Jorthy Mokio

"Cela semble sérieux. Nous allons effectuer des examens et espérer que ce soit moins grave que prévu, mais il semble que nous devrons nous passer de Jorthy Mokio pendant un certain temps", a déclaré Míchel Sánchez, l'entraîneur de l'Ajax. Le technicien espagnol n'a pas non plus caché son inquiétude devant les médias néerlandais.

La faute a également provoqué l'indignation d'Arnold Bruggink, consultant pour ESPN. "Si vous demandez à des footballeurs ce qu'ils en pensent, ils vous diront tous qu'il s'agit d'une très vilaine faute", a-t-il estimé. Arnold Bruggink a également jugé incompréhensible que Sekou Sylla n'ait reçu aucun carton.

Deux rencontres importantes menacées pour Jorthy Mokio

Cette blessure tombe particulièrement mal pour l'Ajax. Les Amstellodamois affronteront le FC Thoune jeudi en Conference League, avant de se déplacer sur la pelouse du Feyenoord dimanche pour le Klassieker. Jorthy Mokio risque donc de manquer ces deux rendez-vous importants.



Le Belgo-Congolais avait pourtant été l'un des meilleurs joueurs de son équipe face à l'ADO. Auteur du deuxième but de la rencontre, Jorthy Mokio compte désormais quatre réalisations en championnat cette saison. L'Ajax s'est finalement imposé 3-0 et occupe la deuxième place du classement, à un point du leader, le PSV.