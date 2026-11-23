Philippe Albert estime qu'Anderlecht aurait mérité de s'imposer autrement que sur un penalty contre Louvain dimanche soir (1-0). Selon lui, ce penalty n'était pas justifié.

Adriano Bertaccini a libéré le Sporting d'Anderlecht à la 86e minute de jeu. Le buteur des Mauves a transformé un penalty après une faute de main louvaniste signalée dans la surface de réparation.

Philippe Albert conteste le penalty accordé à Anderlecht

"Anderlecht aurait mérité de s'imposer autrement que sur ce penalty qui n'en est pas un. Il faut qu'on m'explique comment le VAR à Tubize a pu valider ce penalty ?", a réagi Philippe Albert dans Sudinfo.

Pour Philippe Albert, il n'est pas question d'une faute de main : "Avec les images derrière le but qui ont été diffusées, c'est clair que c'est l'épaule, qu'il y ait un mouvement ou pas."

"Mon discours aurait été le même à l'occasion d'une autre affiche", a-t-il souligné. "À la TV, nous sommes payés pour commenter les phases, le VAR est là pour prendre les bonnes décisions, on l'a déjà dit après le choc wallon et le penalty qui n'avait pas été sifflé."

Dans son analyse de l'arbitrage, Jonathan Lardot devrait aller dans le même sens que l'ancien Diable Rouge, selon ce dernier : "M. Lardot va sans doute dire que c'est anormal…"



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"Sur le plan éthique, avec tous les moyens à disposition, c’est scandaleux," a également encore pointé Philippe Albert.