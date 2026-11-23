Désiré Doué s'est exprimé sur son compte Instagram après avoir été diagnostiqué d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une grave blessure qui contraint déjà la star française à mettre un terme à sa saison.

C'est évidemment l'une des tristes nouvelles footballistiques du week-end. Désiré Doué s'est blessé samedi contre Nice et a été contraint de céder sa place sur civière à la 44e minute de jeu.

Le PSG devra ainsi se passer de son joueur pendant un long moment. Une mauvaise nouvelle qui intervient peu de temps après celle concerant Khvicha Kvaratskhelia, également victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre dernier.

Désiré Doué réagit à sa grave blessure

"C'est un moment difficile. Cette blessure me rend triste", a écrit Désiré Doué sur Instagram. "Mais je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort."

Il voit cela comme une étape qu'il faut accepter et qui le fera évoluer : "Une nouvelle épreuve. Une nouvelle occasion de progresser."

"Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l'amour que vous me portez. Je garde la foi !", a conclu le natif d'Angers.





Une opportunité pour Mika Godts ?

Cette blessure pourrait profiter au Diable Rouge Mika Godts. Une situation qui sera très intéressante à suivre.