Le KRC Genk pourrait être privé de Matte Smets pour le derby limbourgeois face à Saint-Trond dimanche. Exclu le week-end dernier lors de la rencontre face à La Louvière, le défenseur risque une suspension de deux matchs.

Matte Smets a été exclu en fin de rencontre lors de la victoire 3-0 de Genk à domicile, après une intervention sur Thierry Lutonda. Le parquet de l'Union belge estime que cette faute mérite une sanction importante.

Genk conteste la suspension proposée

Le parquet a proposé une suspension de deux matchs. Une sanction qui priverait notamment Matte Smets du derby face à Saint-Trond, son ancien club.

Genk n'a toutefois pas accepté cette proposition et a décidé de la contester. Le Comité disciplinaire devra donc examiner le dossier ce mardi.

Une nouvelle décision possible vendredi

Si le Comité disciplinaire confirme la suspension, Genk pourra encore faire appel. Dans ce cas, le dossier serait à nouveau examiné vendredi.



Le club limbourgeois espère surtout obtenir une réduction de la sanction proposée à Matte Smets. Une suspension semble difficile à éviter après son carton rouge direct, mais Genk souhaite limiter sa durée pour pouvoir récupérer son défenseur le plus rapidement possible.