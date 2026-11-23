L'annonce soudaine de la retraite internationale de Romelu Lukaku suscite encore des interrogations. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a pris sa décision après la victoire contre l'Italie et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Selon les échos de son entourage, un manque de reconnaissance, notamment de la part de Mark van Bommel, aurait pesé dans la balance.

Le football de club a repris ses droits ce week-end, mais l'annonce soudaine de la retraite internationale de Romelu Lukaku continue de faire réagir. Dans l'émission "Dans le Vestiaire" sur RTL Sport, notre confrère Emiliano Bonfigli a expliqué avoir échangé avec l'entourage du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Il en a livré quelques éléments pour éclairer cette décision.

"S'il a pris cette décision, c'est qu'il y avait un problème. Je pense que le problème était sa relation avec Mark van Bommel. Romelu Lukaku ne se sentait pas considéré, pas reconnu à sa juste valeur."

"Il avait aussi envie d'avoir de la sérénité. L'équipe nationale, depuis quelques semaines, lui apportait une énergie négative. C'est ce que son entourage dit (...) Les choses étaient assez claires à la Coupe du monde. Il était sur le banc et il rentrait. Maintenant, les choses n'étaient peut-être plus assez claires."

Lukaku attendait-il davantage de reconnaissance chez les Diables Rouges ?

Sur le même plateau, l'ancien Diable Rouge Steven Defour, toujours proche de plusieurs joueurs de l'équipe nationale, a livré des échos similaires. "Il a connu beaucoup de moments difficiles au Fenerbahçe et je pense qu'il attendait plus de reconnaissance en équipe nationale."

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"Monter vingt minutes plutôt que cinq. Mark van Bommel aurait peut-être pu dire la vérité dès le début. On ne peut pas lui reprocher de ne pas prendre de décisions, mais pour un Lukaku qui a été énorme pour les Diables Rouges, ça aurait été bien d'avoir plus de conversation", a déclaré l'ancien milieu de terrain.