Wout Faes s'est installé à Shabab Al-Ahli, aux Émirats arabes unis. Le défenseur a déjà pris part à un total de sept matchs avec sa nouvelle équipe, qui s'est imposée contre Ajman Club vendredi.

Shabab Al-Ahli a battu Ajman Club (3-1) et pointe actuellement à la quatrième place du championnat avec 16 unités. Al-Aïn (17 points), Al-Sharjah (18 points) et Al-Jazira (18 points) figurent devant.

Une victoire importante pour Wout Faes et son équipe

Wout Faes était titulaire lors du dernier match et a disputé l'intégralité de la rencontre. Un succès important pour son équipe : "Nous n'avions pas d'autre choix que de gagner après une série de mauvais résultats."

"Il était donc extrêmement important pour nous de renouer avec la victoire et de prendre les trois points, d'autant que nous savons que nous devons rattraper des points en championnat pour nous rapprocher des équipes de tête", a-t-il ajouté au micro d'Emarat Al Youm.

Wout Faes s'est montré satisfait de la prestation de son équipe : "Nous sommes très satisfaits de notre prestation et du résultat obtenu. Nous nous sommes peut-être compliqué la tâche à certains moments, mais le plus important est que nous ayons finalement réussi à prendre les trois points. C'est ce dont nous avions besoin."

Deux rendez-vous importants à venir



"Deux matchs très importants nous attendent, mais nous devions d'abord nous concentrer sur Ajman, gagner et retrouver le chemin de la victoire. Ensuite, nous pouvions penser aux prochains défis, d'abord en Ligue des champions asiatique, puis en Supercoupe", a-t-il conclu.