Face à Louvain ce dimanche, Anderlecht a dû aligner des joueurs qui n'étaient pas à 100 %. Après la rencontre, Vitor Bruno a révélé que certains avaient été prêts de justesse pour le coup d'envoi et avaient joué malgré des douleurs.

En conférence de presse après la victoire, Vitor Bruno a révélé que deux titulaires étaient incertains avant la réception de Louvain. Parmi eux, le gardien et capitaine Colin Coosemans, touché au pied et privé d'entraînement depuis dix jours.

"Il a un œuf plus gros qu'une balle de tennis sur son pied. Il a fait un énorme effort pour pouvoir être là", a révélé l'entraîneur anderlechtois.

Sikan est revenu blessé de sélection

Danylo Sikan était lui aussi diminué. "Il est revenu de sélection avec une blessure", a indiqué Bruno. Les deux joueurs ont tout de même débuté la rencontre, remportée 1-0 par les Mauves.

Vitor Bruno avait gardé ces informations pour lui avant le match. "Je ne le dis pas à l'avance. Je ne veux pas en apprendre davantage à l'adversaire lors de ma conférence de presse", a-t-il expliqué.

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Le coach anderlechtois a salué l'engagement de ses deux joueurs. "Ils se sacrifient pour l'équipe", a-t-il assuré. Cela permet à Anderlecht de rester dans le Top 5 et de reprendre quelques points à La Gantoise et Charleroi.