La course au titre de champion de Belgique s'annonce serrée. L'Union Saint-Gilloise occupe la tête de la Jupiler Pro League, avec le Club de Bruges dans son sillage. Les dernières projections donnent elles aussi les deux prétendants au titre quasiment au coude-à-coude.

Après douze journées, l'Union Saint-Gilloise compte 32 points, soit un de plus que le Club de Bruges. Les deux équipes ont déjà creusé l'écart avec le reste du peloton, même si Charleroi et Gand s'accrochent, et les dernières projections les placent presque à égalité dans la course au titre.

Le Club de Bruges se rapproche de l'Union

D'après les derniers calculs publiés sur X par Football Meets Data, l'Union a 49 % de chances d'être sacrée championne de Belgique, contre 48,4 % pour le Club de Bruges. Seul 0,6 % séparent les deux équipes.

Le Club de Bruges enregistre la plus forte progression. Ses chances de décrocher le titre ont augmenté de 2,8 % depuis la journée précédente, tandis que celles de l'Union restent stables à 49 %.

Charleroi, Gand et Anderlecht loin derrière

Le modèle de Football Meets Data accorde 1,4 % de chances de titre à Charleroi, 0,8 % à La Gantoise et 0,3 % à Anderlecht.

Les projections pourraient encore évoluer dimanche prochain. L'Union recevra La Gantoise, tandis que le Club de Bruges se déplacera à Sclessin pour y affronter le Standard. Avec un seul point d'écart au classement, un faux pas pourrait suffire à faire basculer la tête du championnat.



