Satisfait après la victoire du Standard sur la pelouse de Lommel (1-2) ce dimanche, Ibe Hautekiet se projette déjà sur dimanche prochain et la réception de son club formateur, le Club de Bruges, géant du football belge. Le défenseur central mesure l'écart qui sépare les deux équipes, mais veut croire aux chances des Rouches dans un stade de Sclessin qui devra également jouer son rôle.

C'est un Ibe Hautekiet joyeux qui s'est présenté à notre micro après la victoire du Standard à Lommel, ce dimanche. Les Rouches ne l'ont finalement emporté qu'avec un but d'écart après le penalty concédé par Ibrahim Karamoko en fin de match, mais ont livré une prestation solide en terres limbourgeoises.

"On est contents, fiers. Dans l'engagement, c'était peut-être l'un de nos meilleurs matchs de la saison. On était mieux qu'eux dans les duels et on a su prendre confiance dans le match", se réjouit le défenseur central, qui regrette uniquement "de ne pas avoir tué le suspense plus vite".

Un problème assez récurrent au Standard, qui a craint de revoir l'enfer de Malines s'abattre sur le Soevereinstadion. "Cela nous a fait peur pendant deux minutes. C'est dommage parce que ce n'était pas nécessaire. Ibra (Karamoko) a voulu arrêter l'action, mais l'attaquant (Konadu) a joué intelligemment en mettant son pied", détaille Ibe Hautekiet, qui se satisfait du récent 6/6 du Standard.

Ibe Hautekiet croit aux chances du Standard contre Bruges

"On est sur le bon chemin. Il ne faut pas oublier que pendant notre 1/15, tous nos matchs n'étaient pas catastrophiques. Il y en a eu un ou deux qui n'étaient pas bons, mais contre Gand ou Charleroi, on ne méritait pas de perdre. Mais on ne prenait pas de points et on est contents de le faire désormais."

Le Standard espère évidemment poursuivre sa bonne série, mais cela sera loin d'être évident face au ténor de la compétition, le Club de Bruges. "Bien sûr que c'est encore un match particulier pour moi. J'y ai tout de même joué pendant sept ans", rappelle Ibe Hautekiet.



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"Tout le monde sait qu'un seul joueur de Bruges vaut à lui seul toute l'équipe du Standard. Mais si on se donne à 200 % et que les supporters sont derrière nous, on aura l'occasion de faire quelque chose, surtout que Bruges joue Liverpool en milieu de semaine", espère le joueur de 24 ans, qui joue un véritable rôle de leader de la défense depuis la blessure du capitaine Marlon Fossey.