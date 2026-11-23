Comme de nombreux joueurs de football, Adriano Bertaccini a pris le temps de découvrir GTA 6. Une chose qu'il n'a pas cachée hier soir et qu'il a encore confirmée en story Instagram.

Adriano Bertaccini a été le sauveur du Sporting d'Anderlecht dimanche soir. Le buteur bruxellois a inscrit le but de la victoire pour les Mauves à la 86e minute de jeu en transformant un penalty. Et tout cela après avoir passé de nombreuses heures sur GTA 6 !

Adriano Bertaccini déjà accro à GTA 6

Jeudi soir, GTA 6 est enfin sorti après 13 ans d'attente. Alors évidemment, de nombreux joueurs ont voulu découvrir ce jeu tant attendu.

L'ancien buteur du RFC Liège et de Saint-Trond n'a pas manqué de découvrir le jeu. "Si j'y ai déjà beaucoup joué ? Presque tout le temps depuis sa sortie", a-t-il révélé.

Après la rencontre, il s'est d'ailleurs remis à jouer en rentrant chez lui. Il a partagé une photo de lui s'apprêtant à lancer le jeu en story Instagram.

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Il a mentionné DAZN Belgium, qui l'avait interrogé à ce sujet. L'attaquant a accompagné sa story de deux emojis se cachant les yeux.