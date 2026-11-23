Noa Lang a vécu un match particulièrement mouvementé samedi soir avec Naples. L'ancien maître à jouer du Club de Bruges a de nouveau été copieusement sifflé par ses propres supporters lors de son entrée au jeu contre le Torino. Mais le Néerlandais ne s'est pas laissé déstabiliser et a finalement été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe.

La relation entre Noa Lang et les supporters napolitains est sous forte tension depuis plusieurs semaines. Samedi, il est clairement apparu que recoller les morceaux ne serait pas chose aisée. Lorsque Massimiliano Allegri a fait monter le Néerlandais après 58 minutes, une véritable bronca a retenti au Stadio Diego Armando Maradona.

Noa Lang répond sur le terrain

Lang a toutefois réagi de la meilleure des manières. À la 73e minute, il a récupéré le ballon grâce à une belle intervention défensive, avant de lancer immédiatement l'attaque. Le Néerlandais a servi Scott McTominay, qui a envoyé un excellent tir au fond des filets pour inscrire le but décisif du 1-0.

Le milieu de terrain écossais a tout de suite su qui remercier. Après son but, McTominay a clairement pointé Lang du doigt avant de courir vers lui pour l'enlacer.

Allegri prend la défense de Lang

Après la rencontre, Allegri a également pris la défense de son joueur. "Je suis désolé pour Lang. Je suis convaincu qu'il y a eu un malentendu dimanche dernier", a déclaré l'entraîneur à DAZN. "Lang est un bon garçon, qui grandit et progresse."



Le coach italien a en outre souligné que Lang avait une nouvelle fois prouvé sa valeur. "Ce soir aussi, Lang a montré qu'il avait des qualités." Reste à voir si cette action décisive suffira également à rétablir sa relation compliquée avec les supporters.