Exclu en fin de match lors de la victoire du Standard sur la pelouse de Lommel (1-2) dimanche soir, Ibrahim Karamoko écope d'un match de suspension avec sursis. Il pourra donc tenir son rang dimanche dans le choc face au Club de Bruges.

L'espace de deux minutes, le Standard a craint, sur la pelouse de Lommel, de revivre l'épisode de Malines, où il avait encaissé deux buts dans les dernières minutes, dont un penalty.

Les Rouches menaient logiquement 0-2 à quelques instants du terme lorsqu'Ibrahim Karamoko a fautivement empêché Konadu de défier, probablement une dernière fois, Matthieu Epolo.

L'arbitre Lothar D'Hondt n'a pas hésité, a montré le point de penalty et a exclu le joueur du Standard, qui n'a donc pas vécu depuis la pelouse le coup de sifflet final libérateur.

Du sursis pour Ibrahim Karamoko

En conférence de presse, Vincent Euvrard regrettait cette action et craignait logiquement que son défenseur central français soit absent la semaine prochaine lors du choc contre le Club de Bruges.

Ce ne sera pas le cas. Dans un communiqué, le Standard a indiqué qu'Ibrahim Karamoko avait écopé d'un match de suspension avec sursis. Il sera donc bien qualifiable dimanche face aux Blauw & Zwart.



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