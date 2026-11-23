Ce mardi, Manchester City affrontera Naples en Ligue des champions. Un match particulier pour Kevin De Bruyne, qui a passé dix saisons chez les Sky Blues. Jérémy Doku se réjouit en tout cas, de son côté, d'affronter son coéquipier en équipe nationale.

Jérémy Doku et Kevin De Bruyne ont évolué ensemble à Manchester City pendant près de deux ans, d'août 2023 à juin 2025, soit deux saisons (2023-2024 et 2024-2025). Ils se connaissent ainsi très bien, ce qui rend ce match encore plus spécial.

Kevin De Bruyne, un footbaleur incroyable selon Jérémy Doku

"Kevin est une personne vraiment spéciale et un footballeur incroyable", a déclaré Jérémy Doku en conférence de presse. "J'ai eu la chance de jouer avec lui ici, à Manchester City, et je continue de le faire en équipe nationale belge."

Il voit KDB comme un joueur hors norme : "C'est un joueur capable d'anticiper les actions, il voit des choses que les autres ne peuvent même pas imaginer. Nous sommes tous très heureux de le retrouver demain. Lors du dernier match contre nous, il avait été remplacé à la suite d'une expulsion et n'avait donc pas pu jouer beaucoup."

"Je suis heureux de continuer à partager le terrain avec lui en équipe nationale. Bien sûr, ici, nous sommes tous des compétiteurs et nous voulons tout donner pour gagner, mais c'est toujours un plaisir de revoir Kevin", a-t-il ajouté.

La vie de Kevin De Bruyne à Naples

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Les deux Diables Rouges continuent de discuter régulièrement : "Nous parlons de tout ensemble, de sa vie en Italie, des résultats là-bas. Il adore le football. Je n'ai aucun doute sur ses qualités et je n'ai constaté aucun signe de difficulté chez lui."