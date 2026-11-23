Charles De Ketelaere était en très grande forme dimanche soir. Le Diable Rouge a inscrit un doublé face à l'Inter et a été élu homme du match. Après la rencontre, qui s'est soldée sur un score de 4-4, l'attaquant belge a pris la parole.

Après une trêve internationale réussie, Charles De Ketelaere revenait en club en pleine forme. Un gros défi l'attendait puisque l'Atalanta affrontait l'Inter. C'est finalement un match spectaculaire auquel les spectateurs ont assisté, et dont CDK a été l'un des acteurs majeurs.

Charles De Ketelaere satisfait du point pris face à l'Inter

"C'est un point très important pour le moral", a souligné le Diable Rouge. "Il y a encore des choses à améliorer, mais obtenir un match nul de cette manière contre l'Inter, c'est beau."

Le groupe de l'Atalanta est désormais presque au complet : "Nous disposons désormais d'un effectif presque au complet et cela va nous aider. Notre qualité finira par faire la différence."

"Ce point reste important pour poursuivre notre progression", a conclu le joueur belge au micro de DAZN.

Un bilan encourageant pour le Diable Rouge



En 16 matchs toutes compétitions confondues, Charles De Ketelaere a inscrit trois buts et délivré quatre assists. Un bilan encourageant qu'il espère encore améliorer dans les prochaines semaines.