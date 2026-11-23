L'entraîneur de l'Atalanta, Maurizio Sarri, s'est exprimé à propos de Charles De Ketelaere après son doublé contre l'Inter dimanche soir. Le tacticien italien n'a pas hésité à saluer la bonne forme de son joueur.

Charles De Ketelaere a été élu homme du match après son doublé contre l'Inter hier soir. La rencontre s'est finalement soldée sur un score impressionnant de 4-4.

Maurizio Sarri souligne les progrès de Charles De Ketelaere

"Lorsqu'il a brillé avec sa sélection nationale, il restait déjà sur deux ou trois bonnes prestations en club. Cela fait maintenant un mois que Charles évolue à un très bon niveau", a déclaré Maurizio Sarri, en conférence de presse à propos de CDK.

L'entraîneur de 67 ans a ensuite mis en avant les principales qualités du Diable Rouge : "C'est un joueur puissant physiquement, très fort techniquement, avec un potentiel extraordinaire."

"Il doit encore améliorer sa régularité, car les hauts et les bas ont marqué sa carrière jusqu'ici. Il a l'âge idéal pour y parvenir et j'ai rarement vu un joueur avec un tel potentiel", a-t-il conclu à propos du Belge.

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Ce jeudi, l'Atalanta affrontera le Borac Banja Luka en Conference League. Une nouvelle opportunité pour Charles De Ketelaere de se mettre sur le devant de la scène et d'impressionner son coach.