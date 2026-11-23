À la veille du match contre Naples, Jérémy Doku a été pris de court en conférence de presse par une question sur le dossier financier de Manchester City. Le Diable Rouge avait prolongé son contrat jusqu'en 2031 l'été dernier, peu avant que le champion d'Angleterre soit reconnu coupable de 114 infractions aux règles financières. L'ailier belge assure que cette affaire n'a pas pesé dans sa décision de rester.

Jérémy Doku dit avoir pris sa décision sans hésiter. Au moment de prolonger son contrat à Manchester City, le Diable Rouge a d'abord pensé à ce qu'il avait trouvé au club et à l'équilibre de sa vie à Manchester. Les incertitudes qui entourent l'avenir des Citizens n'ont pas pesé dans son choix, assure l'ailier belge.

"Je n'ai pas trouvé difficile de signer un nouveau contrat. Quand on voit ce club et les trophées qu'il a remportés, c'était un choix facile", explique Doku. Sa décision tient aussi à des raisons personnelles. "Je suis heureux ici, ma femme et mon fils sont ici. C'était une décision simple."

Des sanctions potentiellement lourdes pour Manchester City

Cette prolongation intervient alors que Manchester City conteste la décision de la commission indépendante qui a examiné les accusations visant le club. Reconnu coupable plus tôt cette saison, City continue de clamer son innocence et a fait appel. Parmi les conséquences envisagées figurent un retrait de points, voire une relégation.

Interrogé sur le poids de cette affaire dans sa décision, Doku assure qu'elle n'est pas entrée en ligne de compte. "J'ai signé parce que j'étais heureux de le faire. Je n'ai pensé à rien d'autre", affirme le Diable Rouge. À l'entendre, le palmarès du club et le fait que sa famille se plaise à Manchester suffisaient à le convaincre de poursuivre l'aventure.

Doku préfère parler de Naples et d'Arsenal

Les questions sur le dossier sont revenues au moment d'aborder une semaine importante pour Manchester City. Les Citizens doivent d'abord affronter Naples en Ligue des Champions, avant de retrouver Arsenal en championnat. Deux rendez-vous sur lesquels Doku a préféré recentrer la discussion.



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"Je sais que c'est une information croustillante pour vous tous, mais nous avons une semaine importante devant nous, avec Naples et Arsenal. Il y a suffisamment de choses dont on peut parler", a réagi l'ailier belge. Le calendrier offre en effet deux enjeux immédiats aux Citizens, qui doivent passer d'un rendez-vous européen à un match de Premier League dans la même semaine.

Doku a expliqué ce qui l'avait convaincu de prolonger, puis a coupé court lorsque les questions ont porté sur le fond du dossier. "Je ne suis pas la bonne personne pour en parler. En réalité, je ne veux pas parler de ce sujet. Je peux parler de football."