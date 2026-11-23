Kevin De Bruyne retrouvera Manchester City mardi soir, ainsi qu'un visage familier sur le banc anglais. Enzo Maresca, aujourd'hui à la tête des Citizens, avait travaillé de près avec le Diable Rouge lorsqu'il était l'adjoint de Pep Guardiola, lors de la saison 2022-2023.

À la veille des retrouvailles entre Kevin De Bruyne et Manchester City en Ligue des Champions, Enzo Maresca a rappelé la place qu'occupe le Belge dans l'histoire des Citizens. "Kevin est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club. C'est sans aucun doute un joueur exceptionnel et l'une des figures les plus importantes de City", a déclaré l'entraîneur italien en conférence de presse.

"Il sera évidemment le bienvenu"

Maresca a souligné le rôle joué par De Bruyne dans les succès de City. "Kevin a participé à tous les trophées remportés par le club au cours des dix dernières années et il en a été un maillon essentiel. Nous gardons de très beaux souvenirs de lui."

L'Italien, qui a côtoyé le Diable Rouge lorsqu'il était l'adjoint de Pep Guardiola, garde aussi un bon souvenir de l'ancien capitaine. "C'est un gars formidable, toujours poli. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. Nous sommes très heureux de le revoir et il sera évidemment le bienvenu."

Maresca s'attend à un match difficile face à Naples

Au-delà des retrouvailles, Maresca se méfie du collectif napolitain. "Je vois une équipe qui tourne bien, crée beaucoup d'occasions et possède d'importantes qualités individuelles. Ils ont de très bons joueurs et ce sera un match difficile", a-t-il averti.

Lire aussi… Pourquoi Kevin De Bruyne était-il sur le banc contre le Torino ? Son entraîneur s'explique›

L'entraîneur de City croit aussi à l'apport de De Bruyne à Naples. "C'est un garçon fantastique et un joueur de très haut niveau. S'il se sent également bien en dehors du football, il ne fait aucun doute qu'il apportera énormément à Naples."