Le FC Malines de Fred Vanderbiest s'est incliné par quatre buts d'écart pour la deuxième fois cette saison. Largement battus par Westerlo lors de leur premier revers de cette ampleur, les Malinois ont cette fois offert davantage de résistance. Le Club de Bruges a toutefois fait parler sa supériorité.

Malines a-t-il relâché son attention face au Club de Bruges ? Fred Vanderbiest attribue les deux premiers buts encaissés à des erreurs de placement. "Sur le premier, nous sommes hors de position parce que nous lançons une contre-attaque et perdons le ballon. Sur le deuxième but, nous nous décalons", explique l'entraîneur malinois. "Lorsque nous étions bien organisés, nous avons finalement très peu concédé."

À l'heure de jeu, Tresoldi a inscrit le troisième but brugeois alors que Malines évoluait à dix à la suite de la blessure de Marsà. Il a sonné la fin des espoirs pour le KaVé.

"Quand vous êtes menés 0-3 et que vous voulez encore proposer quelque chose, parce que vous jouez tout de même devant un stade presque plein, vous essayez de faire quelque chose et vous laissez des espaces. Cela n'a rien à voir avec du relâchement."

Malines voulait encore offrir quelque chose à son public

Même menés de trois buts, les Malinois ont continué à se projeter vers l'avant, au risque de laisser davantage d'espaces aux Brugeois. "Les espaces deviennent importants et vous jouez contre une équipe du top 15 européen. Elle va continuer à jouer vers l'avant", souligne Vanderbiest.



Pour illustrer la capacité des Brugeois à exploiter ces espaces, le coach malinois a pris un exemple en troisième provinciale du Brabant flamand, où le Sporting Erps-Kwerps occupe actuellement la quatrième place de sa série. "Si vous jouez contre Erps-Kwerps, l'adversaire ne continuera pas à attaquer comme ça. Le Club Bruges, lui, le fera."