Thibaut Courtois s'est livré sur différents sujets ce lundi en conférence de presse, à la veille de la rencontre entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Notre compatriote s'est notamment exprimé sur sa récente prolongation de contrat, les changements qu'il observe chez José Mourinho et les chances pour un gardien de remporter le Ballon d'Or.

Thibaut Courtois s'est présenté en conférence de presse ce lundi, à la veille de la réception du PSV Eindhoven en Ligue des Champions. D'abord interrogé sur sa récente prolongation d'un an, le gardien belge a affiché son souhait de poursuivre l'aventure au-delà de cette échéance. "J'aimerais finir ma carrière ici, au Real Madrid", a-t-il lancé.

Au Real depuis 2018, Courtois a aussi évoqué ses retrouvailles avec José Mourinho. Le Belge retrouve à Madrid un entraîneur différent de celui qu'il a connu à Chelsea.

"Je pense qu'il a changé. À Chelsea, il était plus intense. Aujourd'hui, il est plus détendu et il sait très bien motiver les joueurs. Évidemment, il ne me parle pas autant qu'aux joueurs de champ, mais je sais exactement ce qu'il attend de moi", a expliqué Thibaut Courtois, cité par RNE Deportes.

Courtois se livre sur le Ballon d'Or

Interrogé sur le Ballon d'Or récemment remporté par Harry Kane, Courtois a également évoqué les chances des gardiens de décrocher cette récompense. Le Belge, septième du classement en 2022 et lauréat du trophée Yachine la même année, estime que l'existence d'un prix réservé aux gardiens joue en leur défaveur.

"Un gardien ne pourra jamais plus remporter le Ballon d'Or. En 2022, je pensais terminer plus haut. Benzema méritait de le gagner, mais je pensais être mieux classé. Cependant, puisque les gardiens ont leur propre récompense, les gens ne votent pas pour eux. D'autres joueurs de mon équipe remportent les mêmes trophées que moi, mais récupèrent les votes à ma place", s'est amusé Thibaut Courtois.



