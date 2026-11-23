La venue de Liverpool en Ligue des Champions suscite un engouement exceptionnel à Bruges. Selon Het Laatste Nieuws, le Club n'a jamais enregistré autant de demandes de billets pour une rencontre.

Le stade Jan Breydel affichera complet mercredi pour la réception de Liverpool. Environ 27.000 spectateurs sont attendus et le Club de Bruges aurait pu vendre plusieurs milliers de billets de plus. Les demandes continuent d'affluer alors que toutes les places ont déjà trouvé preneur.

Un record dans les espaces VIP

Le Club accueillera 1.350 invités dans ses espaces VIP, un record. Le Jan Breydel en reçoit habituellement environ 800 pour un match de championnat et entre 1.100 et 1.200 pour les grandes affiches européennes.

Quelque 300 personnes figurent encore sur liste d'attente. Les restaurants du stade affichent complet et le Club ne peut plus ajouter de tables, selon Het Laatste Nieuws.

Des retrouvailles depuis la finale de 1978

L'affiche rappelle la finale de la Coupe des clubs champions de 1978. Environ 23.000 supporters brugeois avaient alors fait le déplacement en Angleterre, où les Blauw en Zwart s'étaient inclinés 1-0. Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis.

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Le Club a aussi commandé 5.000 écharpes aux couleurs des deux équipes, contre 3.000 pour la récente affiche de Ligue des Champions face au FC Barcelone.