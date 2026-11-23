Jesse Bisiwu franchit un cap au FC Barcelone. À 18 ans, le Belge a été convoqué pour la première fois en équipe première par Hansi Flick, à l'occasion du match de Ligue des Champions contre Sabah.

Jesse Bisiwu profite de l'absence de Lamine Yamal, laissé au repos pour le déplacement en Azerbaïdjan. Le jeune ailier belge pourrait ainsi disputer ses premières minutes officielles avec l'équipe première du FC Barcelone.

Le Barça a misé gros sur Bisiwu

L'été dernier, le FC Barcelone a déboursé 8,5 millions d'euros pour recruter Bisiwu, alors qu'il n'avait encore disputé aucun match officiel avec l'équipe première du Club de Bruges.

Auteur d'un doublé contre le FC Bâle en préparation, le Belge a ensuite rejoint le Barça Atlètic. Il y a délivré une passe décisive en huit matchs de quatrième division espagnole.

Des grands débuts en Ligue des Champions ?

Cette première convocation marque une étape dans l'adaptation de Bisiwu à Barcelone. La concurrence reste toutefois relevée dans le secteur offensif, où Hansi Flick dispose notamment de Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon et Dani Olmo.

À 18 ans, l'international belge U20 aura l'occasion de découvrir la Ligue des Champions de l'intérieur. Une entrée en jeu face à Sabah marquerait ses débuts officiels avec le Barça.



