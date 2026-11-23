Au Club de Bruges, Félix Lemaréchal continue de surprendre, à commencer par son entraîneur Ivan Leko. Aligné sur le flanc gauche pour le deuxième match de championnat consécutif, le Français s'est de nouveau illustré à ce poste lors de la victoire des Blauw & Zwart à Malines.

À Malines, Félix Lemaréchal a régulièrement pris Kobe Corbanie de vitesse. L'ancien joueur du Cercle de Bruges a sollicité Miras avant de trouver le chemin des filets. Ivan Leko lui préfère pourtant sa prestation face aux Mauves. "J'ai trouvé Félix excellent contre Anderlecht. Je l'avais trouvé meilleur ce jour-là que contre Malines", estime l'entraîneur du Club de Bruges. "D'accord, il a marqué un but cette fois, mais je regarde la prestation et les actions réussies."

Leko constate toutefois que le Français prend ses marques sur le flanc gauche. "Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a joué comme un vrai ailier et pensé comme un ailier. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est naturellement milieu de terrain. Un milieu aime généralement recevoir le ballon, prendre son temps et chercher le jeu de combinaison. Un ailier joue en une touche après son contrôle et poursuit son effort grâce à sa vitesse."

Il y a un mois, Leko n'imaginait pas Lemaréchal à gauche

L'entraîneur brugeois salue aussi l'attitude de Lemaréchal à la perte du ballon. Il reconnaît que cette évolution l'a surpris. "Si, il y a un mois, vous m'aviez dit que Félix Lemaréchal allait être titulaire sur le flanc gauche, j'aurais dit : es-tu normal ?"

Leko savoure cette bonne surprise. "Dans le football, tout évolue rapidement. On ne sait jamais ce qui peut se passer en l'espace de quelques semaines."

Leko mise sur les automatismes et la confiance



À écouter l'entraîneur brugeois, Lemaréchal devrait de nouveau occuper le flanc gauche mercredi contre Liverpool. "Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup changer. Je crois aux automatismes. Je crois au fait de donner de la confiance aux joueurs. Si vous jouez bien et que vous gagnez, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de changements."