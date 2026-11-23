Le KV Courtrai connaît jusqu'ici une saison particulièrement difficile. Les Kerels se sont de nouveau inclinés le week-end dernier et occupent la dernière place du classement. L'équipe affiche en outre une statistique très douloureuse qui souligne encore davantage ses problèmes.

Après douze journées, Courtrai ne compte que quatre points. Plus fou encore encore : les Flandriens occidentaux ont déjà reçu cinq cartons rouges cette saison, alors qu'ils n'ont inscrit... que quatre buts. L'équipe a donc cumulé davantage d'exclusions que de buts marqués.

Face à l'Union , les choses ont encore mal tourné. Boris Lambert a reçu un carton rouge, après quoi Courtrai a encaissé un but et s'est finalement incliné 0-1.

L'entraîneur Daniel Beichler sait que son équipe doit changer quelque chose, et vite, sur ce plan. "C'est assurément un problème", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

"Comme contre Malines, nous encaissons un but juste après le carton rouge. Nous devons en tirer des leçons de toute urgence", souligne Beichler. Déjà en difficulté, les Kerels se retrouvent en effet bien trop souvent en infériorité numérique pour espérer mieux.

La pression augmente encore à Courtrai

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Beichler refuse toutefois de baisser les bras. Un déplacement à OHL attend Courtrai vendredi, où les Kerels doivent absolument prendre des points. "Chaque match est important pour nous. Vendredi, nous irons à Louvain avec l'objectif de gagner", a-t-il lancé avec combativité. Les Kerels devront surtout prouver qu'ils parviennent enfin à maîtriser leurs problèmes de discipline.