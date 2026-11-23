Le penalty accordé à Anderlecht face à Oud-Heverlee Louvain pourrait encore faire débat. Ewoud Pletinckx a repoussé du bras, sur sa ligne, une frappe de Bentayeb. L'attaquant anderlechtois avait pourtant lui aussi touché le ballon de la main quelques instants plus tôt. L'arbitre a tout de même désigné le point de penalty.

Le contact du ballon avec la main de Bentayeb devait-il interrompre l'action avant le penalty accordé à Anderlecht ? La loi 12 de l'IFAB distingue la faute de main commise dans le jeu du cas où un joueur marque juste après un contact avec sa propre main ou son propre bras.

Pourquoi la main de Bentayeb n'était pas nécessairement fautive

Un joueur commet une faute s'il touche délibérément le ballon de la main ou du bras, ou si la position de son bras agrandit artificiellement la surface de son corps. La règle est plus stricte lorsque le joueur marque lui-même, directement de la main ou du bras ou immédiatement après un tel contact. Dans ce cas, même un geste involontaire est sanctionné.

Or, la frappe de Bentayeb a été repoussée sur la ligne par Pletinckx. Si le premier contact était involontaire et que la position du bras de l'attaquant était justifiée par son mouvement, l'arbitre pouvait laisser l'action se poursuivre.

Pletinckx aurait-il dû recevoir un carton rouge ?

Les images donnent l'impression que le ballon touche l'épaule de Pletinckx. La limite fixée par l'IFAB se situe au niveau du bas de l'aisselle. Si le contact a eu lieu au-dessus de cette limite, le penalty n'était pas justifié.

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Si Pletinckx a délibérément utilisé son bras pour empêcher le ballon d'entrer, la loi 12 prévoit un penalty et un carton rouge. Si le contact était involontaire mais que la position de son bras agrandissait artificiellement la surface de son corps, le penalty devait être assorti d'un carton jaune, ce qui n'a pas été le cas ici. Le point de contact détermine donc s'il y a faute, et le caractère délibéré du geste détermine la couleur du carton.