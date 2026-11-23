Anderlecht s'est imposé sur le score de 1-0 contre OHL dimanche soir grâce à un penalty inscrit par Adriano Bertaccini à la 86e minute de jeu. Ce penalty a été accordé pour une faute de main qui fait beaucoup débat. Le patron de l'arbitrage, Jonathan Lardot, a donné son avis au micro de DAZN.

Anderlecht a obtenu un penalty à la 83e minute de jeu après une phase confuse dans la surface de réparation louvaniste. Tawfik Bentayeb a récupéré le ballon et tenté sa chance après une première main involontaire. Ewoud Pletinckx est intervenu sur sa ligne pour repousser la tentative, mais l'arbitre Simon Bourdeaud’hui a désigné le point de penalty pour une faute de main.

L'arbitre n'est ensuite jamais allé consulter les images. Celles-ci ont toutefois évidemment bien été analysées par le VAR, dirigé par Jan Boterberg.

Jonathan Lardot qualifie cette action de "phase difficile à juger". Le VAR a dû déterminer si le ballon avait touché l'épaule ou le haut du bras du joueur.

"Ewoud Pletinckx fait clairement un mouvement vers le ballon et touche également le ballon avec son épaule ou le haut du bras", a souligné le patron de l'arbitrage.

Pourquoi le VAR n'est-il pas intervenu ?

Pour le VAR, il était difficile d'intervenir sans certitude : "L'arbitre a estimé qu'il avait aussi touché le ballon avec la partie supérieure du bras. Mon sentiment, aujourd'hui, est que c'était uniquement l'épaule, mais sur la base des images dont dispose le VAR, nous ne pouvons pas l'affirmer à 100 %."





"Et si nous voulons intervenir en tant que VAR, nous avons besoin de cette certitude. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique dans cette action. Mais à quel moment devons-nous intervenir, puisque nous n'avons pas de preuves ?", a-t-il conclu.