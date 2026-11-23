Le Standard de Liège s'est imposé sur le score de 1-2 sur la pelouse de Lommel dimanche. Un succès mérité pour les Rouches, selon l'entraîneur de Lommel, Lee Johnson.

Après la rencontre, Lee Johnson n'a pas été du genre à chercher des excuses. Le coach anglais a reconnu la supériorité du Standard de Liège, qui s'est imposé grâce à des buts de Denis Ayensa (5e) et Adnane Abid (55e). Don-Angelo Konadu a réduit l'écart sur penalty en toute fin de match (90+3e).

Lee Johnson reconnaît la supériorité du Standard

"Nous avons été largement battus et nous devons reconnaître le mérite du Standard", a réagi Lee Johnson au micro de DAZN. "Nous avons surtout été insuffisants dans les duels. Nous avons encaissé un but évitable après seulement cinq minutes, alors que nous avions eu plusieurs occasions de récupérer ou de dégager le ballon."

Il retient tout de même du positif du côté de Lommel : "Nous avons eu de bonnes phases de possession, une organisation correcte et quelques possibilités en transition. Le Standard avait du mal à nous désorganiser et n'a pas montré grand-chose en dehors de son but."

Mais il reconnaît que les Rouches ont dominé la seconde période : "En deuxième mi-temps, ils nous ont dominés physiquement et techniquement dans trop de situations. Nous avons été insuffisants individuellement, tactiquement et techniquement. Le Standard était la meilleure équipe aujourd'hui."

Une seconde période compliquée pour Lommel

"Nous voulions gagner davantage de duels et nous rapprocher de Konadu. Nous avons trop souvent joué de longs ballons directs qui correspondaient aux points forts de l'adversaire. Les changements ont eu un impact sur notre but, mais c'était finalement trop peu et trop tard."



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Selon lui, Lommel n'a tout simplement pas affiché un niveau satisfaisant : "Je ne pense pas que nous ayons été catastrophiques, mais nous n'avons tout simplement pas été assez bons aujourd'hui. Trop de joueurs ont évolué en dessous de leur niveau. Nous devons mériter le droit de jouer au football et nous ne l'avons pas suffisamment fait aujourd'hui."

La préparation de Lommel perturbée par la trêve internationale

L'entraîneur de Lommel est également revenu sur la trêve internationale, qui a compliqué la préparation de son équipe : "Nous avons eu une semaine perturbée par les internationaux qui sont partis et revenus. Nous n'avons en réalité eu qu'une seule journée complète avec l'ensemble du groupe. J'ai hâte de retrouver une semaine entière d'entraînement pour reconstruire l'esprit d'équipe."