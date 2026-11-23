Le Club de Bruges a fait le plein de confiance samedi à Malines. Mercredi, les Brugeois passeront un tout autre test face à Liverpool, qui vient de dominer Manchester United (4-0). La démonstration offensive des Reds donne déjà à Ivan Leko quelques pistes pour préparer la rencontre.

Réduire les espaces autour de Wirtz

Buteur et passeur décisif face à Manchester United, Florian Wirtz a dicté le jeu de Liverpool en trouvant régulièrement des espaces entre les lignes. Le Club de Bruges devra resserrer ses rangs pour limiter son influence. Aux milieux brugeois de rester proches de l'Allemand pour l'empêcher de se retourner et d'orienter le jeu.

Surveiller les appels d'Isak en profondeur

Liverpool sait aussi attaquer rapidement dès la récupération du ballon. Face à United, un long ballon vers Alexander Isak a suffi à prendre la défense à revers. Si Bruges choisit de presser haut, ses défenseurs devront garder un œil sur les appels du Suédois dans leur dos.

Tenir sur les ailes et les phases arrêtées

Les Brugeois devront aussi éviter les fautes aux abords du rectangle, où le pied droit de Dominik Szoboszlai peut faire la différence. Sur corner, le jeu de tête de Virgil van Dijk constitue une autre menace.

Sur les ailes, la vitesse de Rio Ngumoha et les dédoublements des joueurs de couloir peuvent mettre Kyriani Sabbe et Joaquin Seys sous pression. Liverpool part favori, mais le Club a déjà montré qu'il pouvait bousculer de grandes équipes européennes. Pour y parvenir mercredi, les hommes d'Ivan Leko devront rester concentrés durant nonante minutes.