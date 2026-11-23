Le RFC Liège s'est imposé à domicile pour la première fois de la saison samedi soir contre les RSCA Futures. Un succès qui soulage évidemment Gaëtan Englebert, même s'il est très clair : selon lui, les Sang et Marine tiendront plus que leur place dans la division.

Le RFC Liège connaît un début de saison compliqué. Les Liégeois ne comptent que huit unités après 10 matchs de Challenger Pro League disputés et pointent actuellement à la 14e place sur 15.

Ce dimanche, Liège est passé devant les jeunes d'Anderlecht en les battant sur le score de 2-0. Le Matricule 4 a d'ailleurs clairement montré qu'il était supérieur à Anderlecht en dominant la rencontre. La finition pêchait toutefois, mais Liège a finalement réussi à trouver la faille et à s'imposer.

Gaëtan Englebert reste confiant

Mais si les inquiétudes demeurent du côté des supporters, Gaëtan Englebert est positif quant à la qualité de son groupe : "Je ne me suis jamais tracassé sur le niveau et la qualité de mes joueurs."

"Il y a juste un détail : avec 10 points et un peu de sérénité en plus, ils sont capables de faire la différence sur un terrain, qu'ils soient titulaires ou qu'ils viennent du banc", a-t-il ajouté après la rencontre, selon La DH Les Sports+.



Le RFC Liège sera-t-il relégué ? Gaëtan Englebert n'envisage clairement pas cette possibilité : "Le chemin est encore long, mais Liège tiendra plus que sa place dans la division."