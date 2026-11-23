Charleroi n'a pas profité de l'exclusion de Shinkawa pour tuer le match en première période. Malheureusement pour eux, le STVV est revenu au score et a obtenu le point du partage.

Freddy Mbemba a fait un gros match dans l'ensemble, le Français de 23 ans a ouvert le score à la 18e minute. À la surprise générale, Saint-Trond se retrouve à dix au bout de la 25e minute. Tous les ingrédients étaient réunis pour permettre aux Carolos de passer une soirée tranquille et d'enchaîner une troisième victoire consécutive.

Mais les hommes de Mario Kohnen ont peut-être cru un peu trop vite que le plus dur était fait. Et ils ont eu tort. Malgré leur infériorité numérique, les Trudonnaires ont rapidement égalisé grâce à Ilias Sebaoui, qui a débordé sur son côté gauche et trompé Koné au premier poteau. Un coup sur la tête des Carolos, pourtant en supériorité numérique...

Et petit à petit, le STVV a pris de plus en plus de place. À certains moments de la première période, on avait l'impression que les visiteurs jouaient à onze contre onze. Un constat inquiétant pour une équipe qui avait toutes les cartes en main. Charleroi a manqué d'agressivité, d'intensité et de cette volonté de faire mal à un adversaire en difficulté.

Devant au score, mais avec l'adversaire encore dans le match

Au retour des vestiaires, les Zèbres ont pourtant repris les commandes grâce à Aurélien Scheidler, il fallait enfoncer le clou. C'est là que Charleroi a manqué de cet instinct tueur pour prétendre jouer les premiers rôles cette saison.

Oui, l'exclusion de Khalifi à la 56e minute a rééquilibré les débats sur le plan numérique. Mais elle n'explique pas tout. Même à dix contre dix, les Carolos avaient les moyens de faire le break. Ce troisième but, celui du 3-1, aurait mis Saint-Trond à genoux. Au lieu de ça, Charleroi a laissé son adversaire espérer, reprendre confiance et revenir dans la rencontre à deux minutes de la fin.





Le but qui a gâché le match de Charleroi

L'égalisation de Pupe à la 88e minute est venue sanctionner ce manque de maîtrise et cette nonchalance dans la gestion des moments importants. Les Zèbres ont oublié une chose essentielle. Dominer ou mener au score ne suffit pas, il faut savoir tuer un match.