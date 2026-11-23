Après avoir reçu le trophée d'homme du match, Adnane Abid s'est logiquement réjoui de la victoire du Standard à Lommel (1-2) dimanche. Les Rouches sont déjà tournés vers la réception du Club de Bruges dimanche prochain et leur facteur X croit dur comme fer en un résultat positif.

Auteur d'une presque passe décisive (qui n'est pas comptabilisée en raison du cafouillage dans la défense de Lommel) et d'un but, Adnane Abid s'est présenté à notre micro avec le trophée d'homme du match entre les mains après la victoire du Standard dans le Limbourg.

"C'est mon quantième ? Cinq ou six, je ne sais plus", a souri l'ailier verviétois, qui a une nouvelle fois joué son rôle de facteur X face à un promu qui n'a rien de tel, puisqu'il se situait devant le Standard au classement au coup d'envoi de la rencontre.

"En continuant de cette manière, il y aura de belles choses au Standard"

"On savait que ce serait difficile, mais on est l'équipe qui a le mieux géré son déplacement ici. On a été supérieurs sur l'ensemble de la rencontre. Quand on joue comme ça ou comme contre Beveren, on sait qu'on peut battre n'importe qui. C'est dommage de donner ce but à la fin, mais on sait sur quoi on doit encore travailler. C'est quelque chose qu'on doit éviter. Mais si on continue à jouer de cette manière, il y aura de belles choses au Standard", estime le Verviétois.

"On a déjà réalisé un 9/9 cette saison et on aimerait aller en chercher un deuxième contre Bruges. J'espère vraiment que ce sera une soirée spéciale pour tout le monde. Si on joue notre football devant nos supporters, on peut battre n'importe qui à la maison", insiste Adnane Abid, désormais auteur de quatre buts et cinq passes décisives en championnat cette saison.

Le Standard peut-il battre Bruges ?

"Même Bruges ? Oui. C'est la meilleure équipe de Belgique. Ils jouent un super football, mais quand on est à 200 % devant nos supporters, on peut faire de très belles choses. Mais on sait aussi qu'on doit gommer nos petites erreurs. Car on sait que contre ce genre de grandes équipes, ça se paie cash directement", pointe l'ancien du Patro Eisden, qui risque d'être tenu de près par la défense brugeoise.

C'est d'ailleurs désormais le menu qui attend Adnane Abid chaque semaine depuis sa montée en puissance au Standard. Le joueur de 23 ans est clairement l'homme à surveiller, à qui on ne laisse plus un mètre et que l'on tente de venir déstabiliser.

Un petit pépin à gérer pour Adnane Abid

"Je prends forcément plus de coups. Parfois, quand le ballon est de l'autre côté du terrain, je sens qu'on me donne des petits coups. Mais j'aime ça, car ça veut dire qu'ils me craignent. Ça ne fait que me stimuler et je sais comment réagir pour ne pas tomber dans le piège et continuer à jouer mon jeu. S'ils me craignent, ils vont me mettre des coups, et ça veut dire que je fais bien les choses", sourit Adnane Abid, qui, et ce n'est peut-être pas lié, souffre tout de même de petites douleurs depuis quelques semaines.

"Cela fait un mois que le talon me gêne. Avec le froid, les terrains sont plus durs. Je le sens davantage, mais j'ai su gérer ça. Les pelouses d'hiver vont arriver rapidement, donc j'espère que ces douleurs vont disparaître pour que je puisse gérer mes matchs encore mieux", espère-t-il.