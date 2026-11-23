Le Club Bruges affrontera Liverpool au stade Jan Breydel ce mercredi à 21h00 en Ligue des champions. Une rencontre attendue avec impatience du côté brugeois et dont un certain Virgil van Dijk se méfie.

Liverpool a fait le plein de confiance avant d'affronter les Blauw en Zwart. Dimanche soir, les Reds se sont imposés 4-0 contre Manchester United.

Après la rencontre, le prochain match contre Bruges a été évoqué en interview. Virgil van Dijk a ainsi pris la parole à propos de cet affrontement au micro de Play Sports.

Virgil van Dijk se méfie du Club Bruges

"Je regarde aussi du football, et particulièrement les équipes que nous allons affronter. J'ai déjà vu jouer Bruges à plusieurs reprises", a souligné le Néerlandais.

Il ne prend clairement pas les Brugeois à la légère : "Et nous savons qu'un gros défi nous attend. Nous devons donc bien récupérer maintenant, puis nous rendre en Belgique à fond."

Florian Wirtz également impressionné par les Brugeois

Florian Wirtz s'est également montré prudent : "J'ai joué contre eux avec Leverkusen et ils étaient déjà très bons à l'époque. Maintenant, ils se sont encore améliorés. J'aime regarder du football et je les ai déjà vus réaliser de bons matchs en Ligue des champions."





"Le fait qu'ils pratiquent un marquage individuel sur tout le terrain ? Oui, nous en avons déjà parlé. Nous allons devoir trouver un bon plan", a-t-il conclu.