Chelsea s'est incliné 1-4 contre Leeds samedi. Une rencontre lors de laquelle Roméo Lavia était titulaire. Le Diable Rouge a pris la parole après le match et s'est logiquement montré en colère et déçu.

Après cette nouvelle défaite face à Leeds, Roméo Lavia compte bien analyser avec son équipe ce qui n'a pas fonctionné : "Tout le monde est très en colère et déçu. À domicile, ce n'est jamais de cette manière qu'on veut terminer un match. Nous les avons laissés revenir dans la rencontre alors que nous n'aurions pas dû. C'est quelque chose que nous allons analyser pour nous améliorer."

Le Diable Rouge veut que ce revers serve à rebondir : "Que nous gagnions ou que nous perdions, nous avons toujours dit que, quoi qu'il arrive, cela faisait partie d'un processus."

"Avec ce genre de résultats, on a l'impression que c'est la fin du monde, mais nous n'allons pas tirer la sonnette d'alarme maintenant en disant qu'il faut paniquer. Pas du tout. Nous avons une grande confiance en notre équipe. Nous savons où nous voulons aller", a-t-il ajouté, rapporte le site web de Chelsea.

Une réaction attendue dès vendredi

"Cette défaite fait mal, et elle doit faire mal pour provoquer une réaction de l'équipe. Cela va certainement nous aider pour le prochain match, vendredi."



Lors de leur prochain match, les Blues affronteront Nottingham Forest en déplacement. Chelsea pointe actuellement à la 8e place du championnat après 11 journées. Les Blues comptent 16 unités et se trouvent à cinq points du top 4.