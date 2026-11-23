Le penalty accordé à Anderlecht face à OH Louvain continue de faire polémique. Du côté louvaniste, la colère était grande après la décision de Simon Bourdeaud'hui de sanctionner une supposée faute de main de Siebe Pletinckx. Mais c'est surtout la manière dont cette décision a été prise qui pose question.

Sur les images diffusées à la télévision, il était impossible d'affirmer avec certitude que Pletinckx avait effectivement touché le ballon du bras. Le VAR devait donc disposer d'autres angles de caméra pour être aussi catégorique et accorder un penalty. C'est Jan Boterberg qui officiait à la VAR dimanche soir.

Pourquoi Simon Bourdeaud'hui n'a-t-il pas consulté les images ?

Ce qui interpelle surtout, c'est que Simon Bourdeaud'hui ne s'est pas rendu devant l'écran situé au bord du terrain. L'arbitre s'est entièrement fié aux informations transmises depuis le centre VAR avant d'accorder le penalty. Pourtant, le département de l'arbitrage rappelle régulièrement que la décision finale appartient toujours à l'arbitre sur le terrain.

Dans ces circonstances, il aurait été particulièrement intéressant que Bourdeaud'hui consulte lui-même les images. Sur une phase aussi controversée, l'arbitre aurait pu se faire sa propre opinion sur ce qui s'était réellement passé. L'intervention du VAR est censée aider l'arbitre à corriger une erreur manifeste ou à identifier un incident qu'il n'aurait pas vu, et non à lui retirer toute responsabilité dans la décision.

Jonathan Lardot attendu pour apporter des explications

Du côté d'OH Louvain, la décision arbitrale a provoqué une vive frustration. Les Louvanistes estiment avoir été lésés et la polémique autour de ce penalty risque de faire encore couler beaucoup d'encre. Tous les regards se tournent désormais vers Jonathan Lardot, le patron de l'arbitrage belge, qui doit apporter des explications sur DAZN.

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Reste à espérer que les images sur lesquelles Jan Boterberg s'est appuyé seront également diffusées. Car tant que les différents angles de caméra n'auront pas permis de clarifier la situation, des interrogations subsisteront.