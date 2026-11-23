Massimiliano Allegri a choisi de faire démarrer Kevin De Bruyne sur le banc contre le Torino samedi. Finalement, le Diable Rouge est entré en jeu après 13 minutes pour remplacer Antonio Verga, touché aux muscles fléchisseurs de la jambe gauche. Avant la rencontre, le tacticien italien s'était exprimé sur ce choix et a été très clair.

Mettre Kevin De Bruyne sur le banc alors que sa situation à Naples n'est pas au beau fixe était un choix fort de Massimiliano Allegri avant le match contre le Torino. Un choix que le joueur ne doit pas prendre personnellement, selon son entraîneur.

Massimiliano Allegri explique son choix concernant Kevin De Bruyn

"Il commence sur le banc parce qu'il a disputé beaucoup de matchs, qu'il revient de sélection et que sa condition physique s'améliore", a-t-il simplement expliqué, selon Tuttomercatoweb.

L'entraîneur comptait quoi qu'il arrive faire entrer le Belge en cours de rencontre : "Nous disposons de plusieurs solutions ce soir et il sera l'un de nos changements."

Selon lui, Naples savait qu'il allait avoir besoin de lui : "Nous aurons besoin de lui, car le match est long." Les hommes de Massimiliano Allegri se sont finalement imposés 1-0.

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Scott McTominay a inscrit l'unique but de la rencontre à la 73e minute. KDB ne s'est pas montré décisif dans ce match.