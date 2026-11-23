La Belgique s'est inclinée 2-1 face au Mali lors de son deuxième match de groupe de la Coupe du monde U17. Après leur succès 3-2 contre le Vietnam, les Diablotins connaissent leur premier revers.

La Belgique avait pourtant bien commencé en marquant sur son premier mouvement offensif. Après une talonnade d'Al-Hassan Kamara, Niels Filippo a trouvé l'ouverture sur une jolie frappe depuis l'entrée de la surface de réparation (13e, 0-1).

Le Mali renverse la situation

Mais le Mali, clairement supérieur dans ce début de match, n'a pas tardé à réagir. Cinq minutes plus tard, Djigui Koïta a égalisé grâce à une magnifique demi-volée qui est entrée dans le but avec l'aide du poteau (18e, 1-1).

En seconde période, le Mali a ensuite poussé. Yaya Niang a finalement placé une frappe croisée, permettant au Mali de prendre les devants (67e, 2-1).

La Belgique devra réagir contre la Nouvelle-Zélande

Les Diablotins concèdent ainsi leur première défaite dans ce Mondial U17. Ils comptent trois points après deux journées et figurent à la deuxième place de leur groupe.

Pour se qualifier pour le prochain tour, les hommes de Sven Vermant devront battre la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné ce jeudi à 14h00.



