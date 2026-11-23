Ruud Vormer n'est plus l'entraîneur du FC Knokke. Le club côtier a annoncé ce lundi la fin de sa collaboration avec le Néerlandais. L'ancien capitaine du Club de Bruges voit ainsi sa première expérience comme entraîneur principal prendre fin après seulement quelques mois.

Pour l’ancien capitaine du Club de Bruges, il s’agissait d’un défi particulier. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Ruud Vormer avait fait ses premiers pas comme entraîneur principal, mais il n’est pas parvenu à obtenir les résultats espérés avec le FC Knokke.

Le Néerlandais bénéficiait pourtant de retours positifs au sein du groupe de joueurs et du staff technique. Ses méthodes de travail étaient appréciées, mais les résultats ne suivaient pas sur le terrain.

Le FC Knokke traversait d’ailleurs une période particulièrement compliquée ces dernières semaines. Après cinq rencontres consécutives sans victoire, le club avait enfin renoué avec le succès la semaine dernière face à Tirlemont.

Une nouvelle défaite fatale

Cette victoire n’a toutefois pas suffi à inverser durablement la tendance. Samedi dernier, Knokke s’est incliné 2-0 sur la pelouse du leader, Mandel United. Une défaite qui a poussé la direction à réagir.

Après treize journées, le FC Knokke occupe la onzième place de Nationale 1 avec treize points au compteur. Le club côtier ne compte que deux longueurs d'avance sur l'avant-dernier du classement.





Knokke va donc devoir rapidement trouver un nouvel entraîneur pour éviter de s'enfoncer davantage dans les difficultés.