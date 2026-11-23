Cela fait déjà plusieurs mois qu'Enzo Maresca a pris la place de Pep Guardiola à Manchester City. Le Diable Rouge Jérémy Doku semble s'épanouir sous les ordres de son nouvel entraîneur. Concernant son rôle, il révèle qu'il n'a pas véritablement changé.

Manchester City traverse une période compliquée en Premier League. Les Sky Blues restent sur une série de quatre matchs consécutifs sans victoire (trois défaites et un nul).

L'inquiétude n'est pas encore très importante, mais si Manchester City ne se reprend pas très vite, Enzo Maresca pourrait bien subir de nombreuses critiques. Le tacticien italien doit inculquer son style à ses hommes, une adaptation qui prend du temps.

Jérémy Doku ne ressent pas de grands changements

Mais Jérémy Doku, lui, ne semble pas avoir de mal à s'adapter : "Rien n'a changé pour moi lorsque j'ai le ballon dans les pieds. Guardiola et Maresca me demandent plus ou moins les mêmes choses : être agressif, provoquer mes adversaires, marquer et délivrer des passes décisives."

"Il y a quelques différences sur le plan tactique, mais personnellement, mon rôle est resté très similaire. Je joue sur le côté, près du but adverse."

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"Les changements les plus importants concernent peut-être davantage les défenseurs et les milieux de terrain", a précisé Jérémy Doku en conférence de presse.