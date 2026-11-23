Les Diables Rouges ont marqué les esprits avec leur large victoire face à l'Italie (4-1). Johan Boskamp n'a pas caché son enthousiasme. L'ancien entraîneur néerlandais estime avoir retrouvé une équipe belge capable de rappeler les grandes heures de la Génération dorée. Il est également notamment revenu sur la retraite internationale de Romelu Lukaku.

La Belgique a livré une prestation convaincante face à l'Italie. Une rencontre qui a particulièrement plu à Johan Boskamp.

Selon le Néerlandais, cette prestation pourrait d'ailleurs avoir pesé dans la décision de l'attaquant. "Cela a probablement aussi joué un rôle dans sa décision. Il a dû voir que les choses se passaient très bien sans lui", a-t-il déclaré au micro du Belang van Limburg

Johan Boskamp impressionné par les Diables Rouges

Johan Boskamp a notamment tenu à souligner la prestation de Kevin De Bruyne : "Heureusement, il y en a un sur qui les années ne semblent pas avoir d'emprise. Qu'est-ce que Kevin a encore été bon !"

Le milieu de terrain n'est pas le seul à avoir impressionné l'ancien entraîneur : "Keteltje (Charles De Ketelaere) a également livré un très bon match et Doku était un régal à regarder avec ses actions individuelles. Je me suis vraiment bien amusé."



Johan Boskamp estime qu'il s'agit de l'une des meilleures prestations depuis la fin de la Génération dorée. "Il y a huit ans, vous aviez aussi une équipe plutôt sympathique. Mais depuis la fin de la Génération dorée, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vus de la Belgique. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe", a-t-il conclu.