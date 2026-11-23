Adriano Bertaccini continue de se montrer décisif avec Anderlecht. Malgré un temps de jeu très limité cette saison, l'attaquant profite de chaque occasion pour faire la différence. Face à OH Louvain, il a une nouvelle fois sauvé les Mauves en transformant un penalty qui a offert trois précieux points à son équipe.

Les chiffres sont tout simplement impressionnants. En seulement 135 minutes de jeu, Adriano Bertaccini a déjà inscrit quatre buts, toutes compétitions confondues. Cela signifie qu'il marque en moyenne toutes les 33 minutes. En championnat, il fait encore mieux avec un but toutes les 23 minutes. Aucun joueur en Belgique ne fait actuellement mieux.

Adriano Bertaccini a connu des débuts compliqués à Anderlecht

Pourtant, sa situation était bien différente il y a quelques mois. Anderlecht avait déboursé environ cinq millions d'euros pour l'arracher à Saint-Trond, où il avait impressionné avec 26 buts en 50 rencontres. Sa première saison à Bruxelles s'était soldée par huit buts en 42 matchs, sans parvenir à totalement convaincre.

Cet été, Adriano Bertaccini semblait même se diriger vers la sortie. Un départ qui ne s'est finalement pas concrétisé. L'attaquant est donc resté à Anderlecht, malgré une forte concurrence et un temps de jeu limité. Mais il n'a jamais baissé les bras et a profité des quelques minutes qui lui ont été accordées pour démontrer son efficacité.

Il s'est déjà montré décisif à plusieurs reprises. Contre La Louvière, il est entré en jeu à douze minutes du terme avant de faire la différence en fin de rencontre. Face au Cercle de Bruges, Adriano Bertaccini a également débuté sur le banc. Alors qu'Anderlecht avait longtemps été mené au score, il a inscrit le but de la victoire à la 93e minute.

Adriano Bertaccini a rapporté six points à Anderlecht

Son entrée en jeu contre Oud-Heverlee Louvain a également été déterminante. Monté au jeu à la 81e minute, Adriano Bertaccini a pris ses responsabilités en transformant un penalty. Après la rencontre, il a expliqué ne pas avoir ressenti de pression et avoir pris le ballon parce que plusieurs tireurs habituels étaient indisponibles. Une nouvelle entrée décisive qui a permis aux Mauves d'empocher trois points.



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Ses trois buts en championnat ont ainsi rapporté six points supplémentaires à Anderlecht. Sans ses réalisations tardives contre La Louvière, le Cercle de Bruges et OHL, les Bruxellois auraient laissé filer de précieux points. Avec six unités de moins au classement, ils seraient aujourd'hui bien plus éloignés de leurs objectifs.

La situation est donc assez particulière. Alors qu'Anderlecht ne semblait plus compter sur Adriano Bertaccini cet été, l'attaquant est devenu un véritable atout grâce à sa mentalité et son efficacité. Pour le moment, il n'a pas besoin de beaucoup de minutes pour faire la différence. Reste à savoir combien de temps Vitor Bruno pourra encore se passer d'un joueur aussi efficace dans son onze de départ.